Real Madrid, Zidane: 'Con il Liverpool giochiamo per vincere' (Di martedì 13 aprile 2021) Liverpool (Inghilterra) - Zinedine Zidane , tecnico del Real Madrid, alla vigilia della sfida di ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Liverpool, ha parlato delle sue sensazioni ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 13 aprile 2021)(Inghilterra) - Zinedine, tecnico del, alla vigilia della sfida di ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il, ha parlato delle sue sensazioni ...

Advertising

DiMarzio : #RealMadrid, #SergioRamos positivo al #COVID19: il comunicato ufficiale del club - DiMarzio : #RealMadrid, #FlorentinoPerez confermato presidente: il comunicato - GoalItalia : C’è l’annuncio ufficiale del Real Madrid: Florentino Perez rieletto presidente ??? - Pall_Gonfiato : #RealMadrid, #Zidane: 'Andremo a #Liverpool per vincere' - dedaIux : Per Pardo non è il Real è il Madrid, non è il PSG è il Paris ma solo per darsi bello. -