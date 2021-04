Pfizer, Moderna e trombosi rare: “Nessun caso registrato finora” (Di martedì 13 aprile 2021) Nel giorno dello stop precauzionale in Usa al vaccino Johnson & Johnson dopo 6 casi di trombosi rare seguite alla somministrazione del vaccino, l’Fda fa il punto anche sui vaccini Pfizer e Moderna. E finora – quando “sono state somministrate oltre 180 milioni di dosi”, dei due vaccini anti Covid – “non abbiamo registrato casi” di trombosi rare “associate con trombocitopenia”, un fenomeno che si è registrato invece in alcune persone (nell’ordine di qualche unità per milione) vaccinate con Johnson & Johnson negli Usa e con AstraZeneca in Europa. Lo spiega Peter Marks, direttore del centro per la ricerca e la valutazione biologica dell’Fda statunitense, in un briefing trasmesso on line dall’ente regolatorio americano per ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 13 aprile 2021) Nel giorno dello stop precauzionale in Usa al vaccino Johnson & Johnson dopo 6 casi diseguite alla somministrazione del vaccino, l’Fda fa il punto anche sui vaccini. E– quando “sono state somministrate oltre 180 milioni di dosi”, dei due vaccini anti Covid – “non abbiamocasi” di“associate con trombocitopenia”, un fenomeno che si èinvece in alcune persone (nell’ordine di qualche unità per milione) vaccinate con Johnson & Johnson negli Usa e con AstraZeneca in Europa. Lo spiega Peter Marks, direttore del centro per la ricerca e la valutazione biologica dell’Fda statunitense, in un briefing trasmesso on line dall’ente regolatorio americano per ...

