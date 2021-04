Pattinaggio artistico | World Team Trophy 2021 | Rika Kihira vuole la rivincita sulle russe

(Di martedì 13 aprile 2021) Non avrà il fascino della rassegna iridata ma il, gara biennale a squadre diin programma questa settimana a Osaka (Giappone) dal 15 al 18 aprile, rappresenterà peruna vera e propriadopo la dèbacle dei Mondiali, dove ha concluso la sua corsa al settimo posto. La nativa di Nishinomiya, passata da quasi un anno alla Scuola di Stèphane Lambiel a Champery in Svizzera, davanti al proprio pubblico andrà infatti in cerca del riscatto, ritrovando nuovamente leAnna Shcherbakova ed Elizaveta Tuktamysheva, rispettivamente prima e seconda classificata in Svezia. Una concorrenza più che stimolante che probabilmente aiuterà l’atleta a pattinare due ...

Ultime Notizie dalla rete : Pattinaggio artistico

Ore 17,00: Esibizione degli allievi della Scuola di"Nova Familia A. S. D." presso la Parrocchia Santa Bernadette in Viale E. Franceschini 40, a cura del M° Angela Cammareri. ...Nella gara di categoria specialità coppiele quattro coppie della DVR hanno ottenuto i seguenti risultati: nella cat. Primavera Debuttanti oro per Alice Scartozzi e Filippo Rosetti, argento ...Osaka – Sarà il World Team Trophy 2021, programmato dal 15 al 17 aprile ad Osaka, in Giappone, l'evento che chiuderà la stagione italiana 2020-21 del pattinaggio di figura ... tra le coppie di ...