Napoli, colonia di topi invade le strade del centro (VIDEO) (Di martedì 13 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Negli ultimi giorni una vera e proprio colonia di topi ha invaso il centro della città, precisamente nella zona di Piazza Guglielmo Pepe nei pressi di Piazza Garibaldi. I cittadini sono ormai stufi e spaventati dalla presenza di questi ratti e hanno denunciato più volte il tutto alle autorità. Anche il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli ha provveduto a richiedre l'intervento di Asl e Asia. In effetti la colonia di topi del centro di Napoli si vede spesso nei pressi dei cassonetti dell'immondizia sempre stracolmi. Con il prossimo arrivo del caldo poi la situazione potrebbe degenerare con i topi che scorrazzano per le strade e il fetido odore emanato dalla spazzatura.

