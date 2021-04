Napoli | Bagni | «Gli azzurri fermeranno la striscia dell’Inter»

(Di martedì 13 aprile 2021) Salvatoreha parlato del big match di domenica prossima trae Inter Salvatore, storico ex calciatore del, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato delle chance di Champions League deglie del big match di domenica contro l’Inter. «Oltre Inter e Milan, anche la Juventus non resterà fuori dall’Europa che conta, quindi resta un solo posto a disposizione. Penso che ilsia la squadra con maggiori chance di entrare tra le prime quattro perché ritengo che l’organico azzurro sia inferiore solo a quello nerazzurro. Sono convinto che domenica interromperà anche ladi vittorie interiste». L'articolo proviene da Calcio News 24.

