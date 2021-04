MotoGP, Valentino Rossi: “Portimao è una pista unica, proverò a ripartire dalle modifiche del warm-up del GP di Doha” (Di martedì 13 aprile 2021) Valentino Rossi è reduce da una doppietta di Losail quanto mai amara. Risultati insoddisfacenti, moto in grossa difficoltà al posteriore e, cosa che avrà gradito davvero poco, troppe persone che hanno parlato riguardo al suo presente e, soprattutto, al suo futuro. Il nove volte campione del mondo vuole subito un deciso cambio di passo nel weekend del Gran Premio del Portogallo. Un tracciato diverso rispetto a quello qatariota, come spiega lo stesso “Dottore” al sito ufficiale del team Yamaha Petronas. “Il circuito di Portimao è fantastico, è diverso da tutti gli altri, ma dall’altra parte è sicuramente molto difficile. E’ una pista che richiede tempo per essere imparata nel migliore dei modi e ogni volta che ci torni puoi migliorare qualcosa”. Il nativo di Tavullia prova a trovare aspetti positivi dal Gran Premio di ... Leggi su oasport (Di martedì 13 aprile 2021)è reduce da una doppietta di Losail quanto mai amara. Risultati insoddisfacenti, moto in grossa difficoltà al posteriore e, cosa che avrà gradito davvero poco, troppe persone che hanno parlato riguardo al suo presente e, soprattutto, al suo futuro. Il nove volte campione del mondo vuole subito un deciso cambio di passo nel weekend del Gran Premio del Portogallo. Un tracciato diverso rispetto a quello qatariota, come spiega lo stesso “Dottore” al sito ufficiale del team Yamaha Petronas. “Il circuito diè fantastico, è diverso da tutti gli altri, ma dall’altra parte è sicuramente molto difficile. E’ unache richiede tempo per essere imparata nel migliore dei modi e ogni volta che ci torni puoi migliorare qualcosa”. Il nativo di Tavullia prova a trovare aspetti positivi dal Gran Premio di ...

Advertising

OA_Sport : #MotoGP, Valentino Rossi: “Portimao è una pista unica, proverò a ripartire dalle modifiche del warm-up del GP di Do… - Michy_92 : RT @gponedotcom: Rossi spera: 'Portimao è fantastico, arrivano piste buone per me': Per Valentino e Morbidelli l'obiettivo è cancellare la… - infoitsport : MotoGP, Valentino Rossi: un brand ancora ricco e vincente, a dispetto dei risultati - OleMoto : RT @gponedotcom: Rossi spera: 'Portimao è fantastico, arrivano piste buone per me': Per Valentino e Morbidelli l'obiettivo è cancellare la… - dianatamantini : MOTOGP - Franco Morbidelli 3° a Portimao 2020: la speranza è di lottare di nuovo per quelle posizioni. Valentino Ro… -