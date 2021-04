Microsoft: nuovo Surface Laptop 4 e tante altre novità (Di martedì 13 aprile 2021) In arrivo nuovi dispositivi Surface e accessori Microsoft perfetti per lavorare nei moderni ambienti di lavoro ibrido: presentati oggi l’attesissimo Surface Laptop 4, Surface Headphones 2+ for Business e tre nuove periferiche Nella giornata di oggi, Microsoft ha annunciato un ulteriore ampliamento della propria gamma di dispositivi versatili e innovativi pensati appositamente per aiutare studenti, famiglie e professionisti di oggi e di domani ad adattarsi a nuove modalità di lavoro e di creazione. Rispondendo alle necessità in costante evoluzione dei consumatori, Microsoft annuncia oggi il nuovo Surface Laptop 4, frutto di un processo di innovazione che preserva le sue caratteristiche più amate dai ... Leggi su tuttotek (Di martedì 13 aprile 2021) In arrivo nuovi dispositivie accessoriperfetti per lavorare nei moderni ambienti di lavoro ibrido: presentati oggi l’attesissimo4,Headphones 2+ for Business e tre nuove periferiche Nella giornata di oggi,ha annunciato un ulteriore ampliamento della propria gamma di dispositivi versatili e innovativi pensati appositamente per aiutare studenti, famiglie e professionisti di oggi e di domani ad adattarsi a nuove modalità di lavoro e di creazione. Rispondendo alle necessità in cosevoluzione dei consumatori,annuncia oggi il4, frutto di un processo di innovazione che preserva le sue caratteristiche più amate dai ...

