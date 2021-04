Meteo Italia, e la Primavera che non c’è più. Ecco come era (Di martedì 13 aprile 2021) Tra fine aprile e maggio, l’Italia è nel culmine del Meteo di Primavera. Le lunghe giornate favoriscono pomeriggi miti, alternati a notti ancora fresche, ma non più fredde. E i fiori colorano campi, paesi e città. L’Italia vive uno dei migliori periodi dell’anno. È la Primavera, stagione a volte capricciosa, che porta anche temporali localmente intensi, ed anche grandine. Non c’è più la Primavera di una volta. Le stagioni sono ormai sempre più stravolte, estremizzate con fenomeni Meteo estremi, violenti. Spesso osserviamo brusche variazioni termiche, e soprattutto precipitazioni molto intense, che si concentrano in brevi periodi. Il clima è cambiato, appaiono tracce di continentalità. Quando detto lo abbiamo osservato in questo scorcio di aprile, dove abbiamo ... Leggi su meteogiornale (Di martedì 13 aprile 2021) Tra fine aprile e maggio, l’è nel culmine deldi. Le lunghe giornate favoriscono pomeriggi miti, alternati a notti ancora fresche, ma non più fredde. E i fiori colorano campi, paesi e città. L’vive uno dei migliori periodi dell’anno. È la, stagione a volte capricciosa, che porta anche temporali localmente intensi, ed anche grandine. Non c’è più ladi una volta. Le stagioni sono ormai sempre più stravolte, estremizzate con fenomeniestremi, violenti. Spesso osserviamo brusche variazioni termiche, e soprattutto precipitazioni molto intense, che si concentrano in brevi periodi. Il clima è cambiato, appaiono tracce di continentalità. Quando detto lo abbiamo osservato in questo scorcio di aprile, dove abbiamo ...

