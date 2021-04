Marion Cotillard e Melvil Poupaud in Brother and Sister di Arnaud Desplechin (Di martedì 13 aprile 2021) Dolore e rinascita in Brother and Sister, nuovo film diretto da Arnaud Desplechin che vedrà Marion Cotillard e Melvil Poupaud nei panni di due fratelli. In occasione del suo sessantesimo compleanno, Arnaud Desplechin ha annunciato il suo nuovo lungometraggio, Brother and Sister, interpretato dalle star Marion Cotillard e Melvil Poupaud. Arte France Cinéma ha annunciato l'arrivo di Frère et soeur, titolo internazionale Brother and Sister, nuovo film di Desplechin che tornerà a dirigere Marion Cotillard e Melvil ... Leggi su movieplayer (Di martedì 13 aprile 2021) Dolore e rinascita inand, nuovo film diretto dache vedrànei panni di due fratelli. In occasione del suo sessantesimo compleanno,ha annunciato il suo nuovo lungometraggio,and, interpretato dalle star. Arte France Cinéma ha annunciato l'arrivo di Frère et soeur, titolo internazionaleand, nuovo film diche tornerà a dirigere...

