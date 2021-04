“Maria De Filippi non vuole”. Amici 20, è Emanuele Filiberto a svelare il retroscena su Queen Mary (Di martedì 13 aprile 2021) ‘Amici 20’ è un successone. In particolare, da quando è iniziato il serale i telespettatori non smettono di seguire il talent show di Maria De Filippi, che sta diventando sempre più avvincente. Ovviamente non mancano le polemiche e i pianti, infatti Martina è scoppiata in lacrime dopo aver saputo del guanto di sfida di Alessandra Celentano. Dopo le crisi di Aka7even delle scorse settimane, stavolta è la ballerina ad aver avuto un crollo emotivo molto forte. E la Cuccarini l’ha tirata su. A proposito comunque degli ascolti straordinari del programma, Mediaset starebbe valutando seriamente di allungarlo. Infatti, la finale che al momento dovrebbe tenersi il 15 maggio potrebbe essere rinviata di una settimana. Nelle ultime ore è intanto intervenuto uno dei giudici del serale, Emanuele Filiberto, che ha ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 13 aprile 2021) ‘20’ è un successone. In particolare, da quando è iniziato il serale i telespettatori non smettono di seguire il talent show diDe, che sta diventando sempre più avvincente. Ovviamente non mancano le polemiche e i pianti, infatti Martina è scoppiata in lacrime dopo aver saputo del guanto di sfida di Alessandra Celentano. Dopo le crisi di Aka7even delle scorse settimane, stavolta è la ballerina ad aver avuto un crollo emotivo molto forte. E la Cuccarini l’ha tirata su. A proposito comunque degli ascolti straordinari del programma, Mediaset starebbe valutando seriamente di allungarlo. Infatti, la finale che al momento dovrebbe tenersi il 15 maggio potrebbe essere rinviata di una settimana. Nelle ultime ore è intanto intervenuto uno dei giudici del serale,, che ha ...

