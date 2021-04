Malika | cacciata di casa perché gay | «Non rispondete all’odio con altro odio»

(Di martedì 13 aprile 2021) Mentre scriveva con carta e penna le tremavano le mani. Gli occhi erano pieni di lacrime e asciugandoseli Malika Chalhy, 22 anni, cercava conforto nel suo cagnolone bianco, sempre accanto a lei. Era seduta sul letto di camera sua, nella casa di famiglia a Castelfiorentino, decisa a raccontare ai suoi genitori che sì, finalmente si era innamorata. Ed era una sensazione nuova, perché per la prima volta si era innamorata di una donna. «Gli ho scritto semplicemente che ero saltata nel vuoto amando una ragazza. E speravo che volessero saltare con me perché ne avevo bisogno».

"Io e le mie compagne siamo con te" le parole di Elena Linari, fiorentina, una delle calciatrici azzurre che si schiera con, la ragazza di Castelfiorentinodi casa dopo la rivelazione della sua omosessualità di Sara Meini...Chalhy, 22enne della provincia di Firenze, è protagonista del dibattito pubblico da ormai ... a causa del suo coming out, è statadai suoi genitori. Aveva scritto una lettera per ...Il doloroso caso di Malika - cacciata di casa perché lesbica - riporta con forza l’attenzione sul tema delle discriminazioni per l’orientamento sessuale. "C’è molto lavoro da fare per evitare che ques ...Durante la puntata di stasera de Le Iene Show ci sarà tempo anche per parlare della storia di Malika Chalhy, la ragazza fiorentina cacciata di casa ed insultata dalla madre in seguito al suo coming ...