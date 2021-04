Maddalena Corvaglia rompe il silenzio sulla Canalis | “Grande dolore”

(Di martedì 13 aprile 2021) Le due ex velineed Elisabettasi sono allontanate ormai da tempo ma senza mai svelarne i motivi. Ecco cosa ha raccontatoe Elisabettanon si parlano più da diversi anni. Nonostante le due ex veline non abbiamo mai voluto raccontare i motivi della lite entrambe hanno confermato L'articolo proviene da Leggilo.org.

Quella traed Elisabetta Canalis è stata per tanto tempo un'amicizia come non se ne vedono molte. Si sono conosciute poco più che ventenni nello studio di 'Striscia la Notizia', quando ...Le abbiamo viste ballare e ridere insieme sul palco del tg satirico più famoso di sempre. Elisabetta Canalis e, sono state le Veline di " Striscia la Notizia " dal 1999 al 2002. Da subito in sintonia, tra la mora e la bionda è nata una profonda amicizia che le ha portate ad essere sempre ...A circa un anno trascorso dalla sua presunta lite con Elisabetta Canalis, Maddalena Corvaglia ha finalmente rotto il silenzio in merito alla lite avuta con la sua ex collega. I motivi della rottura ...Gelo fra Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia, ex veline di Striscia la Notizia, ma soprattutto migliori amiche. Ecco cos'è successo ...