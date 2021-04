Liverpool-Real Madrid, Zidane e la difesa decimata: “Daremo tutto come sempre, la mia squadra ha una qualità” (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il Real Madrid si prepara alla sfida di Champions League contro il Liverpool.I blancos nella serata di mercoledì affronteranno i Reds nel ritorno dei quarti di finale della competizione, nella gara d'andata prevalsero proprio gli spagnoli per 3-1. Il tecnico delle Merengues, Zinedine Zidane, dovrà però a fare a meno di diversi titolari in difesa a causa di infortuni e Covid (Sergio Ramos). Le parole dell'allenatore francese nel corso della consueta conferenza stampa che anticipa il match contro gli inglesi."Quello che dobbiamo fare è continuare a dare il massimo come squadra e farlo dall'inizio della partita. Non gestiremo gli sforzi e proveremo a vincere. È vero che stanno succedendo tante cose ma la squadra si unisce sempre di fronte ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 14 aprile 2021) Ilsi prepara alla sfida di Champions League contro il.I blancos nella serata di mercoledì affronteranno i Reds nel ritorno dei quarti di finale della competizione, nella gara d'andata prevalsero proprio gli spagnoli per 3-1. Il tecnico delle Merengues, Zinedine, dovrà però a fare a meno di diversi titolari ina causa di infortuni e Covid (Sergio Ramos). Le parole dell'allenatore francese nel corso della consueta conferenza stampa che anticipa il match contro gli inglesi."Quello che dobbiamo fare è continuare a dare il massimoe farlo dall'inizio della partita. Non gestiremo gli sforzi e proveremo a vincere. È vero che stanno succedendo tante cose ma lasi uniscedi fronte ...

