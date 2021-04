La rinascita del Papu Gomez: gol pazzesco contro il Celta Vigo, il Siviglia è in corsa per la vittoria della Liga [VIDEO] (Di martedì 13 aprile 2021) L’impatto veramente devastante, poi un leggero calo. Adesso il Papu Gomez è tornato grande protagonista. Il Siviglia è reduce dal successo in trasferta contro il Celta ed è in corsa anche per la vittoria della Liga. La stagione può essere considerata di altissimo livello: in 30 partite ha realizzato 61 punti frutto di 19 vittorie, 4 pareggi e 7 partite. La corsa per la vittoria finale è ancora bellissima con 4 squadre in gioco: Atletico Madrid, Barcellona, Real Madrid e proprio il Siviglia. Papu Gomez e compagni sono distanti appena 6 punti dalla vetta e le prossime gare saranno fondamentali, la trasferta contro il Real Sociedad sarà ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 13 aprile 2021) L’impatto veramente devastante, poi un leggero calo. Adesso ilè tornato grande protagonista. Ilè reduce dal successo in trasfertailed è inanche per la. La stagione può essere considerata di altissimo livello: in 30 partite ha realizzato 61 punti frutto di 19 vittorie, 4 pareggi e 7 partite. Laper lafinale è ancora bellissima con 4 squadre in gioco: Atletico Madrid, Barcellona, Real Madrid e proprio ile compagni sono distanti appena 6 punti dalla vetta e le prossime gare saranno fondamentali, la trasfertail Real Sociedad sarà ...

Advertising

mara_carfagna : È stato pubblicato in #GazzettaUfficiale il bando per i 2800 tecnici nelle PA del #Sud. Una doppia opportunità per… - zazoomblog : La rinascita del Papu Gomez: gol pazzesco contro il Celta Vigo il Siviglia è in corsa per la vittoria della Liga [V… - CalcioWeb : Il #PapuGomez è tornato grande protagonista: magia nella partita contro il Celta Vigo [VIDEO] - IciodaVerona : Io non l'ho mai pensato, ma c'è davvero qualcuno che crede in una rinascita del nostro paese ad opera di Draghi e/o di questo governo? - ConsensoEuropa : ??? Quali idee per la ripartenza del paese? Ne abbiamo parlato con il Sottosegretario @giamma71, @StefanoFassina,… -