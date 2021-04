La notte dei Templari nella prima puntata degli Album di ‘Freedom – Oltre il confine’ (Di martedì 13 aprile 2021) ROMA – Da un nuovo studio virtuale Roberto Giacobbo propone sette serate a tema ispirate ai più bei viaggi di ‘Freedom’. Dal server del programma emergeranno le più belle immagini con in più nuovi contenuti. La prima puntata degli Album di ‘Freedom – Oltre il confine’ partirà con un’indagine sulla misteriosa fine dei Templari: cosa sappiamo di questi monaci guerrieri? È vero che il loro arresto venne deciso a tavolino? E perché? Per cercare risposte la squadra di ‘Freedom’ si recherà a Carcassonne, nel Sud della Francia, dove si sono svolti alcuni interrogatori dai risvolti sorprendenti: molti indizi portano alla più famosa e discussa reliquia della cristianità, la Sindone. Si andrà poi in Abruzzo, nella chiesa di Santa Maria ad Cryptas, riaperta al ... Leggi su lopinionista (Di martedì 13 aprile 2021) ROMA – Da un nuovo studio virtuale Roberto Giacobbo propone sette serate a tema ispirate ai più bei viaggi di ‘Freedom’. Dal server del programma emergeranno le più belle immagini con in più nuovi contenuti. Ladi ‘Freedom –ilpartirà con un’indagine sulla misteriosa fine dei: cosa sappiamo di questi monaci guerrieri? È vero che il loro arresto venne deciso a tavolino? E perché? Per cercare risposte la squadra di ‘Freedom’ si recherà a Carcassonne, nel Sud della Francia, dove si sono svolti alcuni interrogatori dai risvolti sorprendenti: molti indizi portano alla più famosa e discussa reliquia della cristianità, la Sindone. Si andrà poi in Abruzzo,chiesa di Santa Maria ad Cryptas, riaperta al ...

