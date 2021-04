La Difesa dalle minacce biologiche. Parla D’Uva (M5S) (Di martedì 13 aprile 2021) Valorizzare e potenziare le capacità della Difesa nel contrasto alle minacce chimiche, biologiche e nucleari. È questa una delle esigenze su cui il Covid-19 ha costretto a puntare i riflettori, raccontata a Formiche.net da Francesco D’Uva, deputato in quota M5S, questore della Camera e componente della Commissione Difesa, che domani promuove un dibattito sul tema. “La pandemia ha messo ulteriormente in luce l’esigenza di rafforzare il settore della Difesa contro le minacce chimiche, biologiche, radiologiche e nucleari; prevenire e contrastare simili rischi è fondamentale”, ci ha spiegato. L’EMERGENZA Difatti, ha aggiunto D’Uva, “l’emergenza Covid ci ha fatto capire quanto sia attuale il rischio di bloccare un Paese a causa di un virus ... Leggi su formiche (Di martedì 13 aprile 2021) Valorizzare e potenziare le capacità dellanel contrasto allechimiche,e nucleari. È questa una delle esigenze su cui il Covid-19 ha costretto a puntare i riflettori, raccontata a Formiche.net da Francesco, deputato in quota M5S, questore della Camera e componente della Commissione, che domani promuove un dibattito sul tema. “La pandemia ha messo ulteriormente in luce l’esigenza di rafforzare il settore dellacontro lechimiche,, radiologiche e nucleari; prevenire e contrastare simili rischi è fondamentale”, ci ha spiegato. L’EMERGENZA Difatti, ha aggiunto, “l’emergenza Covid ci ha fatto capire quanto sia attuale il rischio di bloccare un Paese a causa di un virus ...

Advertising

SeaWatchItaly : Sea-Watch esprime il suo pieno sostegno ai portuali di Genova Ci uniamo alla loro mobilitazione perché il valore d… - andreafacchini1 : @myrtamerlino che chiama Fratoianni depista dalle inchieste che riguardano la gestione pandemia di Conte e Arcuri. Difesa dei propri cari? - vannisantoni : RT @sictwit: 'I fondi europei saranno utilizzati per una conversione sociale ed ecologica della società o per sostenere l’industria militar… - sictwit : 'I fondi europei saranno utilizzati per una conversione sociale ed ecologica della società o per sostenere l’indust… - Osserv_Impresa : Leonardo debole in Borsa: focus su spese Usa per la difesa e caso Italia-Turchia: Secondo indiscrezioni l'incidente… -