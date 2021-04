Johnson & Johnson, trombosi e stop Usa: l'analisi dell'immunologo (Di martedì 13 aprile 2021) (Adnkronos) - "Il vaccino anti Covid di Johnson & Johnson", sospeso negli Stati Uniti dopo alcuni casi di trombosi gravi, "è basato sugli stessi principi di quello di AstraZeneca. E' verosimile che i rarissimi eventi avversi, che sono stati evidenziati per i due prodotti, siano riconducibili allo stesso meccanismo. Con una stessa ipotesi di origine autoimmune. I dati disponibili sembrano infatti indicare l'esistenza di una reazione autoimmunitaria". Lo spiega all'Adnkronos Salute, Andrea Cossarizza, docente di Patologia generale e Immunologia all'università degli Studi di Modena e Reggio Emilia commentando lo stop al vaccino negli Usa. "Si tratta - spiega Cossarizza - di eventi estremamente rari: negli Usa sono riportati sei casi, di cui uno mortale e uno grave, ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 aprile 2021) (Adnkronos) - "Il vaccino anti Covid di", sospeso negli Stati Uniti dopo alcuni casi digravi, "è basato sugli stessi principi di quello di AstraZeneca. E' verosimile che i rarissimi eventi avversi, che sono stati evidenziati per i due prodotti, siano riconducibili allo stesso meccanismo. Con una stessa ipotesi di origine autoimmune. I dati disponibili sembrano infatti indicare l'esistenza di una reazione autoimmunitaria". Lo spiega all'Adnkronos Salute, Andrea Cossarizza, docente di Patologia generale e Immunologia all'università degli Studi di Modena e Reggio Emilia commentando loal vaccino negli Usa. "Si tratta - spiega Cossarizza - di eventi estremamente rari: negli Usa sono riportati sei casi, di cui uno mortale e uno grave, ...

