Italia-Usa: Mattarella, ‘legame profondo e convinto per libertà e democrazia’ (Di martedì 13 aprile 2021) Roma, 13 apr. (Adnkronos) – “Nell’anno in cui la Repubblica Italiana celebra il 160mo anniversario di vita dell’unità del Paese, ricorrono anche i 160 anni delle relazioni diplomatiche tra Italia e Stati Uniti d’America, avviate il 13 aprile del 1861. Un lungo cammino abbiamo percorso insieme da allora. La nostra profonda amicizia si è progressivamente rafforzata negli ultimi settantacinque anni, radicandosi nella comune adesione ai valori di libertà, pace, democrazia”. Lo afferma il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 13 aprile 2021) Roma, 13 apr. (Adnkronos) – “Nell’anno in cui la Repubblicana celebra il 160mo anniversario di vita dell’unità del Paese, ricorrono anche i 160 anni delle relazioni diplomatiche trae Stati Uniti d’America, avviate il 13 aprile del 1861. Un lungo cammino abbiamo percorso insieme da allora. La nostra profonda amicizia si è progressivamente rafforzata negli ultimi settantacinque anni, radicandosi nella comune adesione ai valori di, pace, democrazia”. Lo afferma il Presidente della Repubblica, Sergio. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

ItalyMFA : In occasione dei 160 anni di relazioni diplomatiche????????, Min @luigidimaio ha avuto un incontro particolarmente cord… - M5S_Europa : Il viaggio di @luigidimaio a #Washington, primo ministro europeo ricevuto dall'amministrazione #Biden, testimonia l… - Agenzia_Italia : Fauci: 'I vaccini Usa in eccedenza andranno ai Paesi poveri' - MediasetTgcom24 : Mattarella: 'Il legame Italia-Usa è un impegno per la democrazia' #sergiomattarella - MediasetTgcom24 : Mattarella: 'Il legame Italia-Usa è un impegno per la democrazia' #sergiomattarella -