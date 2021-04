Isola dei Famosi, novità storica per la prima volta nel programma: cosa succederà (Di martedì 13 aprile 2021) Ieri sera lunedì 12 aprile è andata in onda su Canale 5 la nuova puntata de L’Isola dei Famosi. Nello studio è intervenuto Akash Kumar, primo eliminato dal reality, al quale Ilary Blasi si è provocatoriamente “presentata”, dopo che lui ha ammesso di non conoscerla. “Piacere Akash, io sono Ilary Blasi, ho sentito dire che … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 13 aprile 2021) Ieri sera lunedì 12 aprile è andata in onda su Canale 5 la nuova puntata de L’dei. Nello studio è intervenuto Akash Kumar, primo eliminato dal reality, al quale Ilary Blasi si è provocatoriamente “presentata”, dopo che lui ha ammesso di non conoscerla. “Piacere Akash, io sono Ilary Blasi, ho sentito dire che … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

IsolaDeiFamosi : Vi siamo mancati eeeeh? Non preoccupatevi, ci vediamo stasera con una nuova puntata dell'Isola dei Famosi!???? #Isola - Radio3tweet : L’azzurro amato da Kandinskij, il giallo dei lampioni sull’acciottolato delle strade di Ferrara, il rosso delle sue… - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi. Due i concorrenti al televoto: chi tra… - prelemello : RT @framarin: Gli account più influenti puntata 12/4 dell'#isola @Ri_Ghetto @trash_italiano @trashbiccis @trashastrale @SamuelMontegra1 @I… - infoitcultura : Isola dei famosi, Brando Giorgi insultato. Caos totale in studio: 'Affanc***o', 'Sc***fo d'uomo, sciacquati la bocc… -