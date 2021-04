Il Real Madrid rimane nelle mani di Florentino Pérez fino al 2025

Advertising

DiMarzio : #RealMadrid, #SergioRamos positivo al #COVID19: il comunicato ufficiale del club - DiMarzio : #RealMadrid, #FlorentinoPerez confermato presidente: il comunicato - GoalItalia : Sergio Ramos positivo al Covid-19: è stato il Real Madrid a comunicarlo ?? - vocidicitta : Nuovo articolo: La Liga: il Real Madrid vince “El Clasico”, nuovo stop per l’Atletico - MoyraOrfei : RT @ValerioDiStef91: Favola Atalanta con 11 muratori dai piedi quadrati che da anni giocano ai livelli del Real Madrid, mi avete convinto zi -

Ultime Notizie dalla rete : Real Madrid

Attraverso un comunicato sul proprio sito web, ilha ufficializzato che l'attuale presidente, Florentino Pérez, rimarrà tale fino al 2025, notizia scontata vista l'assenza totale di altri candidati, ma che segna un momento importante ...Un calciatore totale, che in bianconero ha vinto uno scudetto e una Coppa Italia, sfiorando anche la Champions nella finale persa a Cardiff col. A distanza di quattro anni, Dani Alves ...“Cristiano Ronaldo è stufo della Juventus”, questo il titolo scelto dal quotidiano spagnolo AS che si è soffermato sul comportamento tenuto dal portoghese dopo la ...Insieme per passione, scegli come. Abbonati all'edizione digitale del giornale. Partite, storie, approfondimenti, interviste, commenti, rubriche, classifiche, tabellini, formazion ...