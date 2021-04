Il ministro della salute Hunt: “Troppo simile ad AstraZeneca di cui avremo 53,8 milioni di dosi” (Di martedì 13 aprile 2021) Ecco perché l’Australia non acquisterà Johnson & Johnson: è un vaccino vettoriale virale e di quel tipo esistono già ordinativo e limitazioni di età Ecco perché l’Australia non acquisterà il vaccino Johnson & Johnson su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 13 aprile 2021) Ecco perché l’Australia non acquisterà Johnson & Johnson: è un vaccino vettoriale virale e di quel tipo esistono già ordinativo e limitazioni di età Ecco perché l’Australia non acquisterà il vaccino Johnson & Johnson su Notizie.it.

Advertising

VittorioSgarbi : In qualsiasi altro Paese, un ministro della Salute come Speranza, avrebbe dovuto sloggiare dal ministero da un bel… - Agenzia_Ansa : Il ministro della Salute, Roberto Speranza: 'Verso un'estate diversa, ma non sia liberi tutti'. 'Serve attenzione e… - Tg3web : Il ministro degli Esteri Di Maio è in visita a Washington. Ha incontrato il segretario di Stato americano Blinken,… - Marilenapas : RT @fattoquotidiano: Per la prima volta l’industria “della pelliccia” si è fermata, non per imposizione di misure di prevenzione sanitaria… - PatriziaOrlan11 : RT @LaPrimaManina: #Salvini, parlando della manifestazione di ieri: 'Da ministro avrei autorizzato quel corteo: io sono sempre per la liber… -