I future USA recuperano le perdite dopo i dati sull’inflazione (Di martedì 13 aprile 2021) (Teleborsa) – L’andamento dei future USA indica che la seduta odierna del mercato americano aprirà contrastata, con gli indici che stanno recuperano terreno negli scambi pre-mercato dopo l’uscita dei dati sull’inflazione di marzo, che ha continuato a crescere segnalando la ripresa dell’economia a stelle e strisce. Il contratto sul Dow Jones perde lo 0,22% a 33.558 punti, mentre quello sullo S&P 500 guadagna lo 0,02% a 4.120 punti. Il derivato sul Nasdaq è invece il migliore, segnando un rialzo dello 0,48% a 13.875 punti. I future si erano orientati al ribasso dopo la sospensione del vaccino Johnson&Johnson per alcuni casi di trombosi sospetti. “Stiamo raccomandando una pausa nell’uso di questo vaccino per un’abbondanza di cautela”, ha detto la FDA in una ... Leggi su quifinanza (Di martedì 13 aprile 2021) (Teleborsa) – L’andamento deiUSA indica che la seduta odierna del mercato americano aprirà contrastata, con gli indici che stannoterreno negli scambi pre-mercatol’uscita deidi marzo, che ha continuato a crescere segnalando la ripresa dell’economia a stelle e strisce. Il contratto sul Dow Jones perde lo 0,22% a 33.558 punti, mentre quello sullo S&P 500 guadagna lo 0,02% a 4.120 punti. Il derivato sul Nasdaq è invece il migliore, segnando un rialzo dello 0,48% a 13.875 punti. Isi erano orientati al ribassola sospensione del vaccino Johnson&Johnson per alcuni casi di trombosi sospetti. “Stiamo raccomandando una pausa nell’uso di questo vaccino per un’abbondanza di cautela”, ha detto la FDA in una ...

