I concorsi della scuola sono una cosa seria | onorevoli | fermate Brunetta e compagnia

Per squalificare la scuola, rendere ancora meno stimabile il lavoro dei docenti, spingere le famiglie degli allievi a cercare soluzioni individuali per ottenere un po' di istruzione e magari di educazione, basta continuare così. In fondo basta poco: considerare i docenti come impiegati a mezzo servizio, un'attività che dà spazio e tempo al lavoro domestico, in prevalenza femminile, o al doppio lavoro dei professionisti. Dunque, non si lamentino troppo dei bassi stipendi (con il poco che lavorano e con tutte le vacanze che hanno): si consolino con la garanzia che nessuno verificherà la loro prestazione e preparazione, sia nei contenuti, sia nelle tecniche di insegnamento, nei rapporti con gli allievi, in quelle di verifica e valutazione dei risultati di ciascuno di loro. Basta che non esagerino e possono stare tranquilli. Così perfino l'art. 33 ...

