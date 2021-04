Fascismo: nuovo libro su Claretta, ‘Non morì per amore Duce, si immolò per Hitler’ (Di martedì 13 aprile 2021) Roma, 13 apr. – (Adnkronos) – Claretta Petacci è stata considerata per decenni dagli storici solo l’amante che visse all’ombra del Duce e che per lui si sacrificò fino alla morte. In realtà fu ben altro e lo mette in luce un lavoro inedito, un’indagine a firma della docente e saggiata Mirella Serri dal titolo “Claretta l’hitleriana. Storia della donna che non morì per amore di Mussolini” che sarà in libreria il 22 aprile pubblicato dalla casa editrice Longanesi. Clara fu cinica e spregiudicata, spiega Serri. Seppe costruirsi un suo spazio politico ed essere la “consigliera” del dittatore fascista fino agli ultimi giorni. Utilizzò il suo potere in modo strategico: antisemita, fu grande ammiratrice di Hitler, curò gli interessi degli alleati nazisti nella Repubblica Sociale Italiana e sognò di ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 13 aprile 2021) Roma, 13 apr. – (Adnkronos) –Petacci è stata considerata per decenni dagli storici solo l’amante che visse all’ombra dele che per lui si sacrificò fino alla morte. In realtà fu ben altro e lo mette in luce un lavoro inedito, un’indagine a firma della docente e saggiata Mirella Serri dal titolo “l’hitleriana. Storia della donna che nonperdi Mussolini” che sarà in libreria il 22 aprile pubblicato dalla casa editrice Longanesi. Clara fu cinica e spregiudicata, spiega Serri. Seppe costruirsi un suo spazio politico ed essere la “consigliera” del dittatore fascista fino agli ultimi giorni. Utilizzò il suo potere in modo strategico: antisemita, fu grande ammiratrice di Hitler, curò gli interessi degli alleati nazisti nella Repubblica Sociale Italiana e sognò di ...

