Euro 2020, Roma ci sarà: il Governo dà l’ok per le quattro partite con il 25% dei tifosi (Di martedì 13 aprile 2021) Arriva l’ok del Governo alla Figc per la disputa delle gare a Roma degli Europei di calcio in programma a giugno. La sottosegretaria allo sport Valentina Vezzali ha infatti inviato una lettera al presidente della Federcalcio Gabriele Gravina con l’impegno del Governo di assicurare la partecipazione “di una quota di spettatori pari ad almeno il 25% della capienza” dello Stadio Olimpico in occasione della partita inaugurale e delle altre gare in programma a Roma. L’Uefa attendeva una risposta entro questa settimana. “L’Italia e Roma ci sono! l’ok da parte del Governo alla presenza di pubblico nelle gare di Roma per Euro 2020 rappresenta una splendida notizia che trasmetteremo subito ... Leggi su sportface (Di martedì 13 aprile 2021) Arrivadelalla Figc per la disputa delle gare adeglipei di calcio in programma a giugno. La sottosegretaria allo sport Valentina Vezzali ha infatti inviato una lettera al presidente della Federcalcio Gabriele Gravina con l’impegno deldi assicurare la partecipazione “di una quota di spettatori pari ad almeno il 25% della capienza” dello Stadio Olimpico in occasione della partita inaugurale e delle altre gare in programma a. L’Uefa attendeva una risposta entro questa settimana. “L’Italia eci sono!da parte delalla presenza di pubblico nelle gare diperrappresenta una splendida notizia che trasmetteremo subito ...

Calcio: Gravina, 'l'Italia e Roma ci sono, ok da parte del Governo alla presenza di pubblico' Roma, 13 apr. (Adnkronos) - “L'Italia e Roma ci sono! L'ok da parte del Governo alla presenza di pubblico nelle gare di Roma per Euro 2020 ...

