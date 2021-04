Cristiano Ronaldo e la maglia gettata: rimprovero e (forse) multa per… il raccattapalle (Di martedì 13 aprile 2021) "multa? Non penso". Erano state queste le parole di Andrea Pirlo dopo la gara di domenica della sua Juventus contro il Genoa a proposito del gesto di Cristiano Ronaldo che aveva lanciato a terra la maglia, apparentemente come gesto di stizza.Con il passare delle ore, però, era stato svelato il vero motivo delle sue azioni: il portoghese, infatti, avrebbe solo risposto alla richiesta di un raccattapalle di ricevere in dono la sua t-shirt. CR7 l'avrebbe solo lanciata verso di lui. Intenzioni ben diverse quindi da quello che era potuto sembrare.Sul tema si è parlato a lungo e adesso, come rivela calciomercato.com che cita Repubblica, un nuovo capitolo della telenovela sembra farsi largo. Infatti, se da una parte l'attaccante della Juventus non verrà punito per il suo gesto, dall'altra a ricevere un ... Leggi su itasportpress (Di martedì 13 aprile 2021) "? Non penso". Erano state queste le parole di Andrea Pirlo dopo la gara di domenica della sua Juventus contro il Genoa a proposito del gesto diche aveva lanciato a terra la, apparentemente come gesto di stizza.Con il passare delle ore, però, era stato svelato il vero motivo delle sue azioni: il portoghese, infatti, avrebbe solo risposto alla richiesta di undi ricevere in dono la sua t-shirt. CR7 l'avrebbe solo lanciata verso di lui. Intenzioni ben diverse quindi da quello che era potuto sembrare.Sul tema si è parlato a lungo e adesso, come rivela calciomercato.com che cita Repubblica, un nuovo capitolo della telenovela sembra farsi largo. Infatti, se da una parte l'attaccante della Juventus non verrà punito per il suo gesto, dall'altra a ricevere un ...

