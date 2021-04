Covid | Malpezzi | ' De Luca? Criterio anagrafico è essenziale'

(Di martedì 13 aprile 2021) Roma, 13 apr (Adnkronos) - "Bisogna ribadire il concetto che ilè fondamentale, anche all'interno del piano vaccinale è stato così". Lo ha detto Simonaa Oggi è un altro giorno a proposito dei vaccini e della posizione del governatore della Campania Vincenzo De. "Il dato, se vaccini gli anziani e i più fragili metti in sicurezza vite e fai respirare gli ospedali, mantieni il Servizio sanitario in sicurezza. E' un processo dal quale non ci possiamo staccare", ha spiegato la presidente dei senatori del Pd. Sulle isolefree, laha chiarito: "Vedremo molto probabilmente un turismo diffuso perchè saremo vaccinati. L'Italia non è la Grecia, non abbiamo solo le isole ma un turismo ...

Advertising

TV7Benevento : Covid: Malpezzi, 'accelerare su sostegni ma violenza ingiustificabile'... - TV7Benevento : Covid: Malpezzi, 'non esistono partiti chiusure e riaperture, contano dati'... -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Malpezzi

Metro

...alla Stampa Simona, capogruppo del Pd al Senato, che sta lavorando ad una proposta per erogare fondi alle famiglie per pagare l'aiuto di uno psicologo per i figli, isolati dalda un ...Così la presidente dei senatori del Pd Simona. 'Stiamo accelerando la campagna vaccinale consapevoli che la sicurezza sanitaria è indispensabile per rilanciare la crescita del nostro sistema ...Roma, 13 apr (Adnkronos) - "Bisogna ribadire il concetto che il criterio anagrafico è fondamentale, anche all'interno del piano vaccinale è stato così". Lo ha detto Simona Malpezzi a Oggi è un altro g ...Così in un’intervista alla Stampa Simona Malpezzi, capogruppo del Pd al Senato, che sta lavorando ad una proposta per erogare fondi alle famiglie per pagare l’aiuto di uno psicologo per i figli, ...