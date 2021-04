Covid, in Lombardia 38.490 tamponi e 1.975 positivi: a Bergamo 71 nuovi casi (Di martedì 13 aprile 2021) A fronte di 38.490 tamponi effettuati, sono 1.975 i nuovi positivi (5,1%) in Lombardia. I guariti/dimessi sono 3.227. Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-24) e nei reparti (-36): 94 i decessi. I dati di martedì 13 aprile: – i tamponi effettuati: 38.490 (di cui 20.528 molecolari e 17.962 antigenici) totale complessivo: 8.722.842 – i nuovi casi positivi: 1.975 (di cui 62 ‘debolmente positivi’) – i guariti/dimessi totale complessivo: 666.635 (+3.227), di cui 4.954 dimessi e 661.681 guariti – in terapia intensiva: 787 (-24) – i ricoverati non in terapia intensiva: 5.727 (-36) – i decessi, totale complessivo: 31.909 (+94) I nuovi casi per provincia: Milano: 506 di cui 208 a Milano ... Leggi su bergamonews (Di martedì 13 aprile 2021) A fronte di 38.490effettuati, sono 1.975 i(5,1%) in. I guariti/dimessi sono 3.227. Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-24) e nei reparti (-36): 94 i decessi. I dati di martedì 13 aprile: – ieffettuati: 38.490 (di cui 20.528 molecolari e 17.962 antigenici) totale complessivo: 8.722.842 – i: 1.975 (di cui 62 ‘debolmente’) – i guariti/dimessi totale complessivo: 666.635 (+3.227), di cui 4.954 dimessi e 661.681 guariti – in terapia intensiva: 787 (-24) – i ricoverati non in terapia intensiva: 5.727 (-36) – i decessi, totale complessivo: 31.909 (+94) Iper provincia: Milano: 506 di cui 208 a Milano ...

