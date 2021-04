Coronavirus | la terapia col plasma da guariti non sembra apportare benefici

Leggi su wired

(Di martedì 13 aprile 2021) (foto: Gerd Altmann via Pixabay)Iliperimmune da persone guarite, di cui si è a lungo parlato soprattutto all’inizio della pandemia,subire una battuta d’arresto. I risultati dello studio clinco Tsunami, promosso dall’Istituto superiore di sanità (Iss) e dall’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), indicano infatti che la somministrazione del(dal sangue) dei convalescenti in aggiunta alle terapie anti Covid standard non apporterebbe un vantaggio significativo, nei primi 30 giorni di trattamento, in termini di riduzione del rischio di un peggioramento respiratorio e di decesso. I dati sono per ora riferiti dall’Iss, che ha coordinato lo studio, e dall’Aifa, in un comunicato ufficiale. Mentre nei pazienti con Covid-19 non gravissimo c’è stato un possibile miglioramento che per ora però non ha raggiunto la soglia ...