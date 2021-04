Champions | Psg-Bayern Monaco 0-1 e parigini in semifinale

(Di martedì 13 aprile 2021) Ilcampione del mondo e d’Europa supera a Parigi 1-0 il Psg ma non basta per rimontare il 2-3 subito adi Baviera e inci vanno i. Partita spettacolare tra due squadre in grande condizione con un primo tempo in cui Neuer vince la sfida con Neymar grazie anche ad un paolo e una traversa colpite dal brasiliano, fino al gol al 40? di Choupo-Moting che chiude la prima frazione con i tedeschi in vantaggio. Nella ripresa ilcontinua ad attaccare a testa bassa con il Psg pronto a colpire con i suoi tenori: Mbappè, Neymar e Di Maria. Al 78? viene anche annullato per fuorigioco millimetrico un gol di Mbappè. Poi finale concitato con la squadra di Flick più volte pericolosa soprattutto con Sanè e i francesi che ancora con Neymar sfiorano il gol. Ma ...

Advertising

pisto_gol : Intensità, qualità, fisicità : Psg/Bayern è il manifesto del Calcio. Due squadre e due partite combattute dal 1^ al… - SkySport : PSG-BAYERN 0-1 Risultato finale ? ? #ChoupoMoting (40') ?? - OptaPaolo : 2 - Eric Maxim Choupo-Moting ha segnato più gol nelle sue due presenze in Champions League contro il PSG (due) di q… - boats1899 : @FootballAndDre1 Pagherei per vedermi uno 0-4 a san siro contro il PSG ai quarti di Champions - GIUSPEDU : RT @pisto_gol: Intensità, qualità, fisicità : Psg/Bayern è il manifesto del Calcio. Due squadre e due partite combattute dal 1^ al 90^, emo… -

Ultime Notizie dalla rete : Champions Psg

la Repubblica

Nonostante la sconfitta per 1 - 0 in casa, in semifinale diLeague va la squadra di ... Al 'Parco dei Principi', Verratti e Florenzi in panchina, al centro della difesa delsi rivede ...ROMA - Senza Lewandowski, il Bayern campione d'Europa saluta laLeague eliminato dal, che come a Lisbona in finale perde 1 - 0 contro i tedeschi ma stavolta è una sconfitta dolce, che non pregiudica il passaggio del turno agli uomini di Pochettino. ...Psg e Chelsea sono le prime due semifinaliste della Champions League, nonostante le sconfitte per 1-0 nelle rispettive sfide di ritorno con Bayern Monaco e Porto. Decidono infatti le due pesanti ...Il martedì di Champions League è arrivato. Al Bayern l’ardua impresa di ribaltare il 3-2 senza Lewandowski, al Psg quella di confermare il risultato dell’andata e battere clamorosamente i bavaresi. Il ...