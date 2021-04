Calcio: Da Pino, 'pubblico a Europei è segnale importante per il Paese, iniezione di fiducia' (Di martedì 13 aprile 2021) Roma, 13 apr. (Adnkronos) - L'Assemblea della lega Serie A svoltasi oggi pomeriggio ha visto la partecipazione in video collegamento di tutte le 20 Società. In apertura di riunione è stato trattato il tema del ritorno del pubblico negli stadi. “Accolgo con grande favore la decisione del Governo di poter avere allo Stadio Olimpico di Roma, in occasione dei prossimi Europei, una percentuale di tifosi pari al 25% della capienza dell'impianto -ha commentato il Presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino al termine dell'Assemblea odierna-. E' un segnale importante per il Paese, un'iniezione di fiducia e di ritorno verso la normalità che auspichiamo coinvolga al più presto i nostri incontri". "La Lega Serie A ha predisposto già da un anno un dettagliato ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 aprile 2021) Roma, 13 apr. (Adnkronos) - L'Assemblea della lega Serie A svoltasi oggi pomeriggio ha visto la partecipazione in video collegamento di tutte le 20 Società. In apertura di riunione è stato trattato il tema del ritorno delnegli stadi. “Accolgo con grande favore la decisione del Governo di poter avere allo Stadio Olimpico di Roma, in occasione dei prossimi, una percentuale di tifosi pari al 25% della capienza dell'impianto -ha commentato il Presidente della Lega Serie A Paolo Dalal termine dell'Assemblea odierna-. E' unper il, un'die di ritorno verso la normalità che auspichiamo coinvolga al più presto i nostri incontri". "La Lega Serie A ha predisposto già da un anno un dettagliato ...

