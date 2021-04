Bruscolotti: “Se Gattuso porta il Napoli in Champions merita una statua” (Di martedì 13 aprile 2021) Giuseppe Bruscolotti ex difensore del Napoli è intervenuto a Radio Punto Nuovo per parlare di Gattuso della qualificazione Champions. Il Napoli è in piena lotta Champions League ma gli azzurri devono vincere e sperare in un rallentamento delle quattro che sono davanti. Gennaro Gattuso resta comunque in piena lotta per l’Europa delle grandi, nonostante a fine stagione sia certo di andare via. Proprio sulla corsa Champions è intervenuto Giuseppe Bruscolotti che ha detto: “Questo rush finale sarà deciso dagli scontri diretti, bisogna vivere partita per partita. Il Napoli deve crederci fino in fondo, magari qualche squadra può perdere qualcosina. Inter e Lazio? Potrebbero arrivare 3 o più punti, ma dipende molto dai ... Leggi su napolipiu (Di martedì 13 aprile 2021) Giuseppeex difensore delè intervenuto a Radio Punto Nuovo per parlare didella qualificazione. Ilè in piena lottaLeague ma gli azzurri devono vincere e sperare in un rallentamento delle quattro che sono davanti. Gennaroresta comunque in piena lotta per l’Europa delle grandi, nonostante a fine stagione sia certo di andare via. Proprio sulla corsaè intervenuto Giuseppeche ha detto: “Questo rush finale sarà deciso dagli scontri diretti, bisogna vivere partita per partita. Ildeve crederci fino in fondo, magari qualche squadra può perdere qualcosina. Inter e Lazio? Potrebbero arrivare 3 o più punti, ma dipende molto dai ...

