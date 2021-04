Borussia Dortmund, Terzic: «Il prezzo di Haaland? Non decido io» – VIDEO (Di martedì 13 aprile 2021) Edin Terzic ha parlato alla vigilia di Borussia Dortmund-Manchester City di Champions League Edin Terzic, allenatore del Borussia Dortmund, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del quarto di finale di ritorno di Champions League contro il Manchester City. Le sue parole su Haaland. «Da allenatore, il mio compito unico compito è quello di tirare fuori il meglio da Haaland e aiutarlo a migliorare. Ma non sono io a decidere il suo prezzo. Sapete come funziona: quando uno alla sua età segna così tanto, iniziano a circolare tante voci di mercato». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 13 aprile 2021) Edinha parlato alla vigilia di-Manchester City di Champions League Edin, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del quarto di finale di ritorno di Champions League contro il Manchester City. Le sue parole su. «Da allenatore, il mio compito unico compito è quello di tirare fuori il meglio dae aiutarlo a migliorare. Ma non sono io a decidere il suo. Sapete come funziona: quando uno alla sua età segna così tanto, iniziano a circolare tante voci di mercato». L'articolo proviene da Calcio News 24.

