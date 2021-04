Borsa: Europa apre contrastata, Parigi +0,17%, Londra - 0,1% (Di martedì 13 aprile 2021) Apertura contrastata per le principali borse europee. Londra cede lo 0,1% a 6.882 punti, Parigi guadagna lo 0,17% a 6.171 punti, Francoforte lo 0,19% a 15.244 punti e Madrid lo 0,02% a 8.534 punti. . ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 13 aprile 2021) Aperturaper le principali borse europee.cede lo 0,1% a 6.882 punti,guadagna lo 0,17% a 6.171 punti, Francoforte lo 0,19% a 15.244 punti e Madrid lo 0,02% a 8.534 punti. . ...

