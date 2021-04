“Basta, io torno a casa”. Isola dei famosi, alla fine è successo: uno dei concorrenti molla. Ilary senza parole (Di martedì 13 aprile 2021) Finalmente Akash Kumar ha fatto il suo ingresso nello studio del reality show. Il modello dagli occhi di ghiaccio dopo aver dichiarato di sentirsi una persona diversa dopo l’esperienza vissuta nelle spiagge dell’Honduras si è espresso su Drusilla Gucci, non appena la stessa ha perso la sfida al televoto contro Andrea Cerioli. Akash Kumar, un ex naufrago della nuova edizione de L’Isola dei famosi 2021 durante i giorni vissuti sulle spiagge dell’Honduras ha avuto dei battibecchi con diversi naufraghi. Il modello dagli occhi di ghiaccio ha commentato la scelta di Drusilla Gucci di voler concludere il suo percorso il 12 aprile, dopo aver perso la sfida al televoto contro Andrea Cerioli. Tutto ha avuto inizio quando la giovane naufraga non appena ha raggiunto Elisa Isoardi, Mireya Stabile e Vera Gemma a Playa Esperanza ha ribadito di voler tornare in ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 13 aprile 2021) Finalmente Akash Kumar ha fatto il suo ingresso nello studio del reality show. Il modello dagli occhi di ghiaccio dopo aver dichiarato di sentirsi una persona diversa dopo l’esperienza vissuta nelle spiagge dell’Honduras si è espresso su Drusilla Gucci, non appena la stessa ha perso la sfida al televoto contro Andrea Cerioli. Akash Kumar, un ex naufrago della nuova edizione de L’dei2021 durante i giorni vissuti sulle spiagge dell’Honduras ha avuto dei battibecchi con diversi naufraghi. Il modello dagli occhi di ghiaccio ha commentato la scelta di Drusilla Gucci di voler concludere il suo percorso il 12 aprile, dopo aver perso la sfida al televoto contro Andrea Cerioli. Tutto ha avuto inizio quando la giovane naufraga non appena ha raggiunto Elisa Isoardi, Mireya Stabile e Vera Gemma a Playa Esperanza ha ribadito di voler tornare in ...

Advertising

Jpaglia99 : @DonAndresFifa Se mi fate sbloccare da guido torno a casa per l'occasione, basta che poi bruciamo San Cesario - Maryanna_03 : 'Ciao mammina sto per tornare a casa prepara la cena' suona proprio come un 'non aggiungere altro e non insistere,… - onlyxthexbr4ve : ok per adesso basta magari torno dopo diciassette I vote #Louies for #BestFanArmy at the #iHeartAwards - anarch1a : non chiedo tanto solo 1 ragazza e basta poi torno a farmi i cazzi miei as always - luchinocolosio : okay dai basta torno in me scusate -