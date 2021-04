Amici 20 | un’altra sorpresa per il cantante Deddy | ecco chi è il mittente

Leggi su 361magazine

(Di martedì 13 aprile 2021) UN PACCHETTO FUORI DALLA CASETTA DINella puntata del daytime di20, andata in onda oggi 13 Aprile su Italia 1,trova un pacchetto rosso fuori dalla porta della casetta dei concorrenti. LEGGI ANCHE20, LORELLA CUCCARINI CAMBIA LE CARTE IN TAVOLA: IL WEB SI RIBELLAE I SUOI FAN Qualche giorno fa,ha avuto una commoventeda parte di una fan, anzi un’intera famiglia. La signora Grazia ed il marito hanno un figlio che tempo fa suonava il pianoforte, ma a causa di una grave malattia, è impossibilitato a continuare.ha difatti ricevuto questo pianoforte, in maniera totalmente gratuita. Lei e suo marito fanno parte del grande pubblico da casa die tra tutti, il loro preferito è il ...