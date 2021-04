Altro che accelerazione: il piano Figliuolo inchioda (Di martedì 13 aprile 2021) Dopo aver dato letteralmente i numeri per settimane, il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario all’emergenza covid-19, è alla resa dei conti. Sì, perché questi sono giorni decisivi per i rifornimenti dei vaccini. Il ritardo delle consegne non solo comporterebbe lo slittamento degli obiettivi prefissati, ovvero 500mila vaccinazioni al giorno entro fine mese, ma rischierebbe di far saltare la campagna vaccinale e quindi ostacolerebbe il raggiungimento dell’immunità di gregge entro settembre. Ma il generalissimo ci ha visto lungo. Onde evitare l’ennesima figuraccia punta al ribasso: non superare le 300mila dosi al giorno in modo da “tenersi al riparo di fronte a nuovi eventuali intoppi”. Ostacoli causati dalle carenze dei contratti europei che il ministro della Salute Roberto Speranza continua comunque a difendere “perché altrimenti avremmo avuto la guerra di un ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 13 aprile 2021) Dopo aver dato letteralmente i numeri per settimane, il generale Francesco Paolo, commissario all’emergenza covid-19, è alla resa dei conti. Sì, perché questi sono giorni decisivi per i rifornimenti dei vaccini. Il ritardo delle consegne non solo comporterebbe lo slittamento degli obiettivi prefissati, ovvero 500mila vaccinazioni al giorno entro fine mese, ma rischierebbe di far saltare la campagna vaccinale e quindi ostacolerebbe il raggiungimento dell’immunità di gregge entro settembre. Ma il generalissimo ci ha visto lungo. Onde evitare l’ennesima figuraccia punta al ribasso: non superare le 300mila dosi al giorno in modo da “tenersi al riparo di fronte a nuovi eventuali intoppi”. Ostacoli causati dalle carenze dei contratti europei che il ministro della Salute Roberto Speranza continua comunque a difendere “perché altrimenti avremmo avuto la guerra di un ...

Ultime Notizie dalla rete : Altro che Vaccini, stop di Figliuolo a De Luca Altro che battaglia: con questo atteggiamento Letta dichiara guerra al governo Draghi. Per Forza Italia le priorità sono la lotta alla pandemia, la campagna di vaccinazione, le riaperture e i ristori ...

La futura formazione di Conte sarebbe la negazione del grillismo ...svolta che bisogna fare è prenderli a calci nel culo', si è passati alla grande cura nell'uso delle parole 'per migliorare i legami di integrazione e per rafforzare la coesione sociale'. Un altro ...

Emergenza covid, USB: “Altro che numeri eccellenti, scenario è ben diverso” Calabria News La penna e la vanga. Séamus Heaney VEDI I VIDEO “Digging” letta dal poeta , Intervista , Omaggio a Séamus Heaney , Snow Patrol: “Reading Heaney to Me” Firenze, 13 aprile 2021 – Ricordiamo oggi l’anniversario della nascita del poeta irl ...

Orlando sul licenziamento del lavoratori ArcelorMittal: «Vicenda tutt'altro che chiusa» Scriverò all'azienda per farmi dare altre spiegazioni» perché «è stato mandato l'atto con cui è stato licenziato il lavoratore, ma questo non spiega molto delle ragioni che hanno portato a questa ...

