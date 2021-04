Vlahovic unica nota positiva della Fiorentina. Da lui dipendono le ambizioni dei viola (Di lunedì 12 aprile 2021) La stagione della Fiorentina non è tra le più positive, dopo la stagione fallimentare dello scorso anno, ci si aspettava un cambio di passo dopo anche gli investimenti di Rocco Commisso. Attualmente la Fiorentina è a 8 punti di vantaggio sul Cagliari che occupa il terzultimo posto. Una classifica che non può far dormire serenamente Iachini. L’unica nota positiva della stagione viola è Dusan Vlahovic, autore di una doppietta ieri nella gara contro l’Atalanta anche se risultata inutile ai fini del risultato. Con questi due gol il serbo si porta a quota 15, una stagione da incorniciare e che può proiettarlo verso grandi mete in prospettiva mercato. Le ambizioni della Fiorentina, infatti, ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 12 aprile 2021) La stagionenon è tra le più positive, dopo la stagione fallimentare dello scorso anno, ci si aspettava un cambio di passo dopo anche gli investimenti di Rocco Commisso. Attualmente laè a 8 punti di vantaggio sul Cagliari che occupa il terzultimo posto. Una classifica che non può far dormire serenamente Iachini. L’stagioneè Dusan, autore di una doppietta ieri nella gara contro l’Atalanta anche se risultata inutile ai fini del risultato. Con questi due gol il serbo si porta a quota 15, una stagione da incorniciare e che può proiettarlo verso grandi mete in prospettiva mercato. Le, infatti, ...

