Vezzali | «Darò il massimo affinché l’Italia possa ospitare le 4 partite di Euro 2020»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 12 aprile 2021) Valentina, sottosegretaria allo sport, ha parlato dei match diche si dovranno disputare in Italia: le sue parole Valentina, sottosegretaria allo sport, ha parlato a margine di un evento del CONI dei quattro match dichedovràall’Olimpico. Queste le sue parole. «Mi adopererò con tutta me stessaessere dato il via libera per disputare queste quattroin Italia. Glipei di calcio sono un’occasione importante per il nostro Paese, possono segnare il rilancio e sottolineare l’importanza di continuare aeventi importanti come anche tanti altri che stiamo organizzando. Ci stiamo ...