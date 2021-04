Uomini e Donne, anticipazioni 12 aprile: Giacomo sempre più vicino a Carolina e Martina, il triangolo accende il parterre femminile (Di lunedì 12 aprile 2021) anticipazioni della puntata di Uomini e Donne di lunedì 12 aprile 2021. Come di consueto, il dating show condotto da Maria De Filippi andrà in onda su Canale 5 alle 14:45. La nuova versione vede in contemporanea le vicende del Trono Classico e del Trono Over. Ma vediamo cosa accadrà nella puntata che verrà trasmessa oggi pomeriggio. Uomini e Donne, dove eravamo rimasti … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di lunedì 12 aprile 2021)della puntata didi lunedì 122021. Come di consueto, il dating show condotto da Maria De Filippi andrà in onda su Canale 5 alle 14:45. La nuova versione vede in contemporanea le vicende del Trono Classico e del Trono Over. Ma vediamo cosa accadrà nella puntata che verrà trasmessa oggi pomeriggio., dove eravamo rimasti … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

luigidimaio : Oggi, nel 169° #AnniversarioPolizia, voglio rinnovare il mio ringraziamento alle donne e agli uomini della… - poliziadistato : #10aprile 169° #AnniversarioPolizia Il Presidente #Mattarella 'Le donne e gli uomini della Polizia di Stato hanno… - Roberto_Fico : Grazie alle donne e agli uomini della @poliziadistato che con dedizione e spirito di sacrificio svolgono il loro la… - Ste_belli91 : RT @severino_nappi: 'Quando ci sarà un governo di #centrodestra metteremo mano alla #giustizia. La stragrande maggioranza dei magistrati è… - AceAprile : RT @sheslayss: Inutile scomodare Nietzsche per dire l'ennesima cazzata misogina. Gli uomini si sentono toccati dal movimento me too perché… -