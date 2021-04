Tra zona rossa e arancione l' Italia cambia di nuovo colore | tutte le regole per gli spostamenti

(Di lunedì 12 aprile 2021) Per quasi tuttada oggi, 12 aprile, èe vigonopiù soft per scuola,e categorie di negozi. Nella fascia rientrano in particolare Lombardia, Emilia Romagna e ...

Advertising

fanpage : Al banchetto pre #zonarossa erano presenti anche dirigenti e politici - tinovale_ : @marilisa06 ?? Orrore! Però diciamo mi andrebbe bene almeno delle strade senza buche.. Penso comunque che un punto d… - Mibavi1 : #PranzoClandestino Bene fa il presidente @ChristianSolin3 di Regione #Sardegna a minacciare l'esclusione dal… - inews__24 : ??Tra zona rossa e zona arancione, le regole che cambiano oggi in Italia #COVID19 #12aprile - CCISS_Ministero : A13 Bologna-Padova code per 5 km causa lavori tra Svincolo Padova Zona Industriale-Interporto (Km 112,4) e A13 Sv… -

Ultime Notizie dalla rete : Tra zona

...coerente con l'identificazione dei primissimi casipersone legate direttamente al mercato di Hunan ed altri luoghi in cui venivano venduti animali vivi provenienti dal sudest della Cina, la...In generale in ogni caso nellaarancione è consentito uno spostamento giornaliero verso una ... Bar - Sono sospese le attività di servizi di ristorazione all'interno dei locali (cui pub, bar, ...Detto che per quanto riguarda l'auto non c'è differenza tra zona arancione e zona rossa (e nemmeno per la zona gialla: le regole sono le stesse), la prima regola fondamentale è questa: le limitazioni ...Disposto il ritorno in classe del 50% degli studenti delle scuole superiori. Terminerà, inoltre, la validità dell’ordinanza regionale che riguarda il divieto di raggiungere le seconde case e le imbarc ...