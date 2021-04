Tommaso Stanzani fa un pronostico e rivela chi potrebbe vincere Amici (Di lunedì 12 aprile 2021) Il pronostico di Tommaso Stanzani Tommaso Stanzani è tornato a parlare dopo la sua eliminazione da Amici 20. Il giovane ballerino tornato a casa, segue con grande affetto i suoi compagni rimasti ancora in gioco e sembra avere le idee piuttosto chiare su chi possa arrivare a sollevare il trofeo di questa edizione del talent L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 12 aprile 2021) Ildiè tornato a parlare dopo la sua eliminazione da20. Il giovane ballerino tornato a casa, segue con grande affetto i suoi compagni rimasti ancora in gioco e sembra avere le idee piuttosto chiare su chi possa arrivare a sollevare il trofeo di questa edizione del talent L'articolo proviene da Novella 2000.

Ultime Notizie dalla rete : Tommaso Stanzani Amici, lacerante confessione di Tommaso Stanzani: "Chiuso in bagno a piangere", come si era ridotto È un fiume in piena Tommaso Stanzani , ex allievo di Amici - il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5 - eliminato alla terza puntata. A a Tv Sorrisi e Canzoni racconta: 'Vedevo che molti compagni si ...

Amici 20, ex parla dopo l'abbandono: 'Adesso basta, tiro fuori tutto' L'ultima eliminata è stata Enula, ma nella penultima puntata invece è stato eliminato Tommaso Stanzani. Per questo motivo sui social è scoppiata una polemica, ma non solo da parte del pubblico che ...

Tommaso Stanzani: la mia avventura ad "Amici" 2021 - Verissimo Video Mediaset Play Tommaso Stanzani fa un pronostico e rivela chi potrebbe vincere Amici In una lunga intervista Tommaso Stanzani parla del suo percorso artistico e fa un pronostico: ecco chi potrebbe vincere Amici per lui ...

Tommaso Stanzani, l'intervista in 100 secondi Dall'eliminazione ad "Amici" a una nuova avventura con il coreografo Michele Merola, il ballerino si è raccontato a Verissimo Tommaso Stanzani si è raccontato a Verissimo dopo l'eliminazione ad Amici.

