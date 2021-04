Terremoto a Norcia, scossa di 3.0 all'alba e torna la paura nel cratere sismico (Di lunedì 12 aprile 2021) a , ancora un ascossa di magnitudo 3 all'alba e torna la paura nel cratere sismico . La scossa di Terremoto è stata registrata alle 5:15 in provincia di , nella zona colpita il 30 ottobre 2016 da un ... Leggi su leggo (Di lunedì 12 aprile 2021) a , ancora un adi magnitudo 3 all'lanel. Ladiè stata registrata alle 5:15 in provincia di , nella zona colpita il 30 ottobre 2016 da un ...

