Taranto: anche il progetto di esplosione di un'autocisterna nella caserma della Guardia di finanza. Anche due militari indagati nell'operazione antimafia, sequestri per cinquanta milioni di euro nel tarantino Eseguite in varie regioni 45 misure cautelari (Di lunedì 12 aprile 2021) Ormai il contrabbando di idrocarburi è fra le principali fonti di aporovvigionamento delle organizzazioni mafiose. Ne è ulteriore riprova l'operazione di carabinieri e Guardia di finanza condotta Anche in Puglia, con 45 misure cautelari nelle scorse ore in varie regioni tra cui la Puglia. Specificamente la provincia di Taranto. Nel tarantino era stato an che progettato un attentato.

