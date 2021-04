Serie A, battuta d'arresto per il Benevento che esce sconfitto con il Sassuolo in uno 0 a 1 (Di lunedì 12 aprile 2021) De Zerbi, alla sua prima volta da rivale al 'Vigorito' esce vincitore sul Benevento che guidò quattro stagioni fa e rimette il Sassuolo, ordinato e attento seppur sempre troppo sprecone, all'ottavo posto in classifica alle spalle delle 'sette sorelle' del campionato. Per il Benevento, uscita sconfitta 1-0, una battuta d'arresto che non fa troppo male ma che comunque brucia per il poco coraggio dimostrato nella prima fase del match e per le poche opportunità non sfruttate nel finale. C'era la possibilità per la squadra di Inzaghi di allungare il proprio vantaggio sulla terz'ultima in classifica e garantirsi un finale di campionato più tranquillo. Ma i giallorossi hanno trovato un Sassuolo che pur senza le stelle Berardi e Caputo, ha gestito il match con maestria ma ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 12 aprile 2021) De Zerbi, alla sua prima volta da rivale al 'Vigorito'vincitore sulche guidò quattro stagioni fa e rimette il, ordinato e attento seppur sempre troppo sprecone, all'ottavo posto in classifica alle spalle delle 'sette sorelle' del campionato. Per il, uscita sconfitta 1-0, unad'che non fa troppo male ma che comunque brucia per il poco coraggio dimostrato nella prima fase del match e per le poche opportunità non sfruttate nel finale. C'era la possibilità per la squadra di Inzaghi di allungare il proprio vantaggio sulla terz'ultima in classifica e garantirsi un finale di campionato più tranquillo. Ma i giallorossi hanno trovato unche pur senza le stelle Berardi e Caputo, ha gestito il match con maestria ma ...

Ultime Notizie dalla rete : Serie battuta Diretta Atp Montecarlo 2021/ Caruso Catarina streaming: Musetti eliminato subito ...un altro break che ha permesso al suo avversario di aprire il secondo parziale con la battuta. ... dal momento che le migliori teste di serie di questo Masters 1000 al primo turno usufruiscono di un bye ...

Capitano Foligno, serie D, in gol dopo 5 secondi ... attaccante del Milan, ha impiegato 6,76 secondi ed è il più veloce della storia della Serie A, ... Per la cronaca, infatti, la prodezza di Fondi non è bastata alla squadra umbra, battuta 2 - 1 in ...

L’impresa di Morea, ex Stings, in serie A: battuta Milano, è vetta La Gazzetta di Mantova Serie A – Autogol di Barba, il Sassuolo batte il Benevento e torna ottavo in classifica Basta un’autorete di Barba al Sassuolo per espugnare il Vigorito di Benevento: la squadra di De Zerbi, con la vittoria odierna, supera il Verona e agguanta l’ottava posizione con 43 punti, a -11 dal ...

Serie B, Chievo Verona-Pisa 2-0: ottima prestazione di Palmiero Il Chievo batte 2-0 il Pisa grazie alle reti di Garritano e De Luca. Torna al successo dopo cinque gare la formazione clivense che sale al settimo posto ...

