Roma come Bergamo: troppe salme da cremare per Covid (Di lunedì 12 aprile 2021) troppe salme da cremare a Roma e Ama, la municipale che si occupa anche dei servizi cimiteriali della Capitale, annuncia cda domani “e per tutti i giorni strettamente utili, al fine di ridurre il numero di salme in giacenza per cremazione, a seguito dello straordinario flusso in entrata registrato negli ultimi giorni, verranno privilegiate tutte le forme di sepoltura alternativa dandone ampia comunicazione alle agenzie funebri”. Ama inoltre ha annunciato l’aumento del personale dedicato: “Il progressivo incremento delle risorse amministrative dedicate, consentirà già da questa settimana un aumento significativo delle lavorazioni pratiche in entrata con le maestranze del comparto comunque al lavoro anche da remoto, restando pienamente operativo il forno crematorio”, spiega l’azienda. Una decisione che ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 12 aprile 2021)dae Ama, la municipale che si occupa anche dei servizi cimiteriali della Capitale, annuncia cda domani “e per tutti i giorni strettamente utili, al fine di ridurre il numero diin giacenza per cremazione, a seguito dello straordinario flusso in entrata registrato negli ultimi giorni, verranno privilegiate tutte le forme di sepoltura alternativa dandone ampia comunicazione alle agenzie funebri”. Ama inoltre ha annunciato l’aumento del personale dedicato: “Il progressivo incremento delle risorse amministrative dedicate, consentirà già da questa settimana un aumento significativo delle lavorazioni pratiche in entrata con le maestranze del comparto comunque al lavoro anche da remoto, restando pienamente operativo il forno crematorio”, spiega l’azienda. Una decisione che ...

Advertising

ilriformista : Non solo l’errore nel video del Colosseo: in molti ricordano ai 5 Stelle le ‘battaglie’ contro Renzi per aver tenta… - La7tv : #nonelarena Ignazio Marino (ex sindaco di Roma): 'C'è una questione morale nel sistema dei partiti. Io volevo scegl… - Adnkronos : #Raggi: la sindaca di Roma scambia l'Arena di Nimes per il Colosseo. Come poter rimediare!? - stegiammetti : RT @poggiamorella60: Sembra 'ncredibbile, ma ancora oggi è aricordato come uno de li saluti più affettuosi ne li confronti dell'amichi #sa… - GAngrilli : RT @RadioSavana: Roma, anziani ammassati in recinto come le bestie in attesa della dose di vaccino. Scene da terzo mondo. -