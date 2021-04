Riapertura in Inghilterra, dilaga l’euforia: uomo si accampa con la tenda fuori dal pub per accaparrarsi la prima pinta (Di lunedì 12 aprile 2021) L’immunità di gregge è vicinissima in Inghilterra, tanto che il clima comincia a distendersi con sempre più aperture di attività non essenziali. Un clima di festa, a dispetto del lutto per la morte del reale principe Philip, che ha portato alcuni cittadini a uscire completamente fuori di testa dalla gioia per la Riapertura dei pub. È il caso Scott Lowe, che ha deciso di accamparsi fuori dal pub per essere il primo ad aggiudicarsi una pinta di birra. Allentamento delle restrizioni L’Inghilterra ha attraversato dei mesi davvero difficili, con molte morti e un numero di contagi che sembrava fuori controllo. Fortunatamente, una campagna di vaccinazione a ritmo serrato, fa apparire l’immunità di gregge sempre più vicina. Riaprono i parrucchieri, i titolari ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 12 aprile 2021) L’immunità di gregge è vicinissima in, tanto che il clima comincia a distendersi con sempre più aperture di attività non essenziali. Un clima di festa, a dispetto del lutto per la morte del reale principe Philip, che ha portato alcuni cittadini a uscire completamentedi testa dalla gioia per ladei pub. È il caso Scott Lowe, che ha deciso dirsidal pub per essere il primo ad aggiudicarsi unadi birra. Allentamento delle restrizioni L’ha attraversato dei mesi davvero difficili, con molte morti e un numero di contagi che sembravacontrollo. Fortunatamente, una campagna di vaccinazione a ritmo serrato, fa apparire l’immunità di gregge sempre più vicina. Riaprono i parrucchieri, i titolari ...

Advertising

zazoomblog : Riapertura in Inghilterra dilaga l’euforia: uomo si accampa con la tenda fuori dal pub per accaparrarsi la prima pi… - liviaelisa : RT @e_franceschini: Al pub si vive: il mio commento sulla riapertura, a partire da oggi, del 'cuore dell'Inghilterra'. @repubblica https://… - danilo_fedele13 : La riapertura di Tutte le attività in #inghilterra spiega il motivo per cui hanno fatto di Tutto per uscire dall #UE!!! #GovernoDraghi - FrancescoSani2 : Riapertura dei pub in Inghilterra - AleAllocca : In Inghilterra riaprono le attività non essenziali e gli spazi all'aperto di pub e ristoranti. E' la seconda grande… -