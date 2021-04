Repubblica: la Lega Serie A scrive a Dazn e chiede chiarimenti per il futuro (Di lunedì 12 aprile 2021) Repubblica scrive che dopo i disservizi di ieri la Lega Serie A ha scritto a Dazn chiedendo rassicurazioni per il futuro del calcio in tv visto che Dazn ha vinto i diritti tv per il prossimo triennio. Erano passate meno di tre ore dal fischio finale della partita quando la Lega di Serie A ha inviato a Dazn una lettera, in cui chiedeva in modo perentorio rassicurazioni «per scongiurare che simili episodi si verifichino nel futuro». Insufficiente per la confindustria del pallone italiano la risposta ufficiale di Dazn che ha scaricato la responsabilità su ComCast (i proprietari di Sky). Se nel prossimo campionato il problema dovesse ripetersi più volte, ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 12 aprile 2021)che dopo i disservizi di ieri laA ha scritto ando rassicurazioni per ildel calcio in tv visto cheha vinto i diritti tv per il prossimo triennio. Erano passate meno di tre ore dal fischio finale della partita quando ladiA ha inviato auna lettera, in cuiva in modo perentorio rassicurazioni «per scongiurare che simili episodi si verifichino nel». Insufficiente per la confindustria del pallone italiano la risposta ufficiale diche ha scaricato la responsabilità su ComCast (i proprietari di Sky). Se nel prossimo campionato il problema dovesse ripetersi più volte, ...

