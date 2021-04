Pietro Castellitto nella bufera, le sue parole scatenano l’ira del web (Di lunedì 12 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Pietro Castellitto nella bufera, l’attore che ha prestato il volto per Francesco Totti fa infuriare il web, ecco il motivo. E’ la star della serie tv andata in onda su Sky dal titolo Speravo de mori prima basata sull’autobiografia di Francesco Totti, l’ex capitano della Roma, per cui l’attore ha prestato il volto. A fare Leggi su youmovies (Di lunedì 12 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima,sua versione originale, sul sito YouMovies., l’attore che ha prestato il volto per Francesco Totti fa infuriare il web, ecco il motivo. E’ la star della serie tv andata in onda su Sky dal titolo Speravo de mori prima basata sull’autobiografia di Francesco Totti, l’ex capitano della Roma, per cui l’attore ha prestato il volto. A fare

Advertising

DeviStareCalmo : RT @afrizox: Se il signor Pietro Castellitto non ha mai avuto da ragazzino la mano di un uomo sulla coscia che gli prometteva un avanzament… - DeviStareCalmo : RT @TendenzaPerche: 'Nietzsche': Perchè Pietro Castellitto ha scritto bene il nome, un po' meno tutto il resto - lofaccioanchei : RT @mariacafagna: Questo è Pietro Castellitto che ci spiega che il #metoo è come la mafia. E anche oggi “Non si può più dire niente” domani… - regalamiunlibro : RT @glimmmertwins: Pietro Castellitto ma innanzitutto chi cazzo te lo ha chiesto - quotuscumque : oggi Pietro Castellitto ci insegna che per evitare una molestia basta “spostare la mano”, grazie Pietro, ora passer… -