Picciola | Bellandi cambia parroco | don Paolo sarà cappellano al Ruggi VIDEO

(Di lunedì 12 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoPontecagnano Faiano (Sa) – “Obbedisco”. DonCarrano, sacerdote presso la parrocchia die Corvinia, dovrà lasciare “entro giugno” la funzione ricoperta per nove ininterrotti anni presso la sua attuale comunità. “Il Vescovo ne lo ha comunicato via mail e io vi ho subito resi partecipi di questa decisione” ha detto sui social subito dopo il termine dell’ultima messa. Spiega: “Saròa tempo pieno presso l’ospedale San Giovanni di Dio ed’Aragona di Salerno. Mercoledì conosceremo il nome del nuovodi questa splendida comunità”. Parole che non riescono a coprire una inevitabile commozione. L'articolo proviene da Anteprima24.it.